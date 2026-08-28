Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие учебната година в обновеното Спортно училище в Русе

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на откриването на новата учебна година в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе. Събитието ще се състои по традиция на 1 септември, като в рамките на визитата ще бъде представена мащабната инвестиционна програма и официално ще бъде открита реновираната сграда на учебното заведение.

Тържественото посрещане на учениците за новата 2026/2027 учебна година ще започне в 09:45 часа в двора на учебното заведение.

Кулминацията на празничния ден ще бъде в 10:30 часа с официалното откриване на обновената сграда на улица „Професор Димитър Баларев“ 1.

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