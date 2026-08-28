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Алваро Мората подписа с клуба от втора дивизия

  • 28 авг 2026 | 16:15
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Алваро Мората подписа с клуба от втора дивизия

Европейският шампион с Испания Алваро Мората премина под наем от Комо в Леванте, който играе в испанската втора дивизия, съобщи “Марка”. Футболистът, който през есента ще навърши 34 години, вече подписа своя едногодишен договор с клуба.

Леганес работи в сянка от известно време, за да осъществи този сензационен трансфер. Клубът разполагаше с икономическа мощ и таван на заплатите и нанесе един от най-изненадващите удари на пазара през последното десетилетие. Бившият играч на Реал Мадрид, Ювентус, Челси, Атлетико Мадрид, Милан и Галатасарай се присъединява към проекта на Леганес, чиято цел е да се завърне с гръм и трясък в Ла Лига.

Футболистът, който миналия сезон смени Турция с Италия, искаше да се върне в Испания, за да живее в Мадрид, и това бе ключово за осъществяването на сделката. Комо ще поеме значителна част от заплатата му, Мората ще се откаже от друга част, а остатъкът ще бъде огромно усилие от страна на Леганес, за да има топ играч в състава си и да предизвика завистта на цяла Сегунда дивисион.

“Краставичарите” изпаднаха от елита през пролетта на 2025 година, а през миналия сезон едва не изпаднаха и от Ла Лига 2, завършвайки на 16-о място.

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