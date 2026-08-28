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Революция: Джейми Варди излъчва Бундеслигата в своя канал в YouTube

  • 28 авг 2026 | 20:00
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Революция: Джейми Варди излъчва Бундеслигата в своя канал в YouTube

Популярният футболист Джейми Варди изненадващо подписа договор за излъчване на мачове от германската Бундеслига в своя YouTube канал. Той ще има право да излъчи там седем петъчни мача от Бундеслигата през този сезон. Те ще могат да се гледат само от територията на Великобритания и Ирландия. Първият мач, който ще бъде излъчен, е откриващият двубой тази вечер между шампиона Байерн (Мюнхен) и Щутгарт.

Въпреки че традиционни медии като Скай Спорт и Би Би Си също притежават права за излъчване, договорът на Варди е част от стратегията на Бундеслигата да достигне до нова аудитория на фона на международната привлекателност на английската Премиър лийг.

Зрителите ще могат да гледат мачовете, както и реакциите на водещите.

„Привличането на Варди добавя към разпространението на Бундеслигата различен, ръководен от играчи формат, който съчетава футбол на живо с перспективата и личността на един от най-известните играчи във Висшата лига през последните години“, се казва в изявление на лигата.

В момента 39-годишен Варди е свободен агент, след като през лятото приключи едногодишният му престой в италианския клуб Кремонезе след изпадането на отбора от Серия А.

После през юни той стартира свой подкаст.

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