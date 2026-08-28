Кевин Дюрант за Филаделфия с ЛеБрон Джеймс: Ще бъдат съкрушителна сила

Суперзвездата на Хюстън Рокетс Кевин Дюрант оцени перспективите пред Филаделфия с ЛеБрон Джеймс и Джейлън Браун, определяйки ги като един от основните претенденти за титлата.

"Това ще бъде съкрушителна сила. Така мисля", заяви Дюрант.

"Това, което ЛеБрон прави, обикновено работи. Той разбира как се изгражда печеливш баскетболен отбор. В лигата е от 24 години. Би трябвало да знае как се прави.

Той също така знае как да си създаде условия за успех. Струва ми се, че готовността му да играе за минимален договор говори много за нагласата му и за това как ще се впише в отбора.

На Сиксърс им трябваше точно такава спойка. Някой, който разбира и може да обясни на останалите, че не всеки в отбора ще бележи средно по 25 точки. Но ще има вечери, когато именно ти ще си основната фигура. Ще има и такива, в които ще трябва да си номер2, но през целия сезон ролите ще се сменят. Ролята на всеки ще се променя.

ЛеБрон разбира всичко това. Той е в лигата от много дълго време. А до него са всички тези момчета, които също не са младежи. Те са на повече от 25 години. В лигата са от шест-седем години. Играли са в седми мачове от плейофите.

"Така че, да, това мога да кажа за този отбор. Там има интелектът, за да проработи всичко", заключи Дюрант.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages