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Милан ще надгражда срещу новак

  • 28 авг 2026 | 07:46
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Милан ще надгражда срещу новак

Тази вечер Милан приема състава на Венеция в откриващ двубой от втория кръг на италианската Серия "А". Срещата ще се изиграе на емблематичния стадион „Сан Сиро“ в Милано от 21:45 ч. българско време, а главен арбитър на сблъсъка ще бъде Джанлука Манганиело.

Грандът от Милано започна новата кампания по възможно най-добрия начин под ръководството на своя нов наставник Рубен Аморим. В първия кръг отборът имаше тежко гостуване на коравия тим на Торино, но демонстрира класа и си тръгна с ценна победа с 2:1. Герои в мача станаха дебютантът Алфаджо Сисе и Адриен Рабио, които отбелязаха попаденията през второто полувреме и подсигуриха първите три точки за кампанията.

В същото време Венеция пристига в Милано със скромните амбиции на абсолютен новак в елита, след как се завърна в Серия "А" през плейофите на миналия сезон. Първият им досег с най-високото ниво обаче беше болезнен. В откриващия си мач у дома тимът, воден от Джовани Стропа, претърпя разочароващо домакинско поражение с 0:2 от Лече, въпреки че направи прилична продукция на терена.

Историческата статистика в Серия "А" показва пълна доминация на „росонерите“, като Венеция се намира в изключително тежка серия срещу този съперник. Милан е спечелил всяка една от последните пет срещи между двата тима в италианския елит, като неизменно отбелязва поне по два гола във вратата на този противник и е запазил четири сухи мрежи.

Този мач ще бъде изключително специален за новия португалски мениджър на домакините – Рубен Аморим. Това ще бъде неговият първи официален мач пред взискателните фенове на „Сан Сиро“. Аморим изрази вълнението си от предстоящия дебют у дома, но предупреди играчите си, че трябва да останат концентрирани, здраво стъпили на земята и да не подценяват съперника.

По отношение на кадровите проблеми, Милан влиза в срещата в сравнително добър състав, като Кристиан Пулишич поднови тренировки, а Рафаел Леао и Фикайо Томори също се очаква да бъдат на разположение на треньорския щаб. Аут от сметките е единствено френският халф Уорън Бондо.

Венеция от своя страна пристига без наказани състезатели, но Джовани Стропа ще трябва да съобрази стартовите 11 с натрупаната умора и леки мускулни оплаквания в състава си след тежкия първи двубой от калчото

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Снимки: Gettyimages

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