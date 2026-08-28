Поглед към третия кръг в Елитната група до 18 години

Третият кръг в Елитната група до 18 години ще предложи осем двубоя, които ще се изиграят в събота, 29 август. Три отбора – Дунав, Септември и Локомотив Горна Оряховица – започнаха сезона с по две победи и ще се опитат да продължат успешните си серии.

Програмата започва в 9:00 часа с двубоя между Миньор и Национал. Перничани победиха Хебър с 1:0 на старта, но във втория кръг загубиха с 0:4 от Нефтохимик. Национал спечели първата си точка след нулево равенство с Арда, след като в първата си среща отстъпи с 1:2 пред Славия.

От 10:00 часа Локомотив София приема Нефтохимик. „Железничарите“ са непобедени след успеха с 3:2 над Пирин и равенството 1:1 с Хебър. Бургазлии реагираха по най-добрия начин след загубата с 1:5 от Арда и разгромиха Миньор с 4:0.

От 11:00 часа Локомотив Горна Оряховица ще бъде домакин на Ботев Пловдив. Локомотив стартира с две резултатни победи – с 3:2 над Берое и с 4:1 над Янтра. „Канарчетата“ все още търсят първия си успех, след като загубиха с 0:4 от Септември и завършиха 1:1 с Берое.

Половин час по-късно Септември приема Хебър. Столичани са с пълен актив и все още нямат допуснат гол след категоричните победи с 4:0 над Ботев Пловдив и с 5:0 над Пирин. Тимът от Пазарджик има една точка, спечелена при равенството 1:1 с Локомотив София.

От 16:00 часа Ботев София и Янтра ще се изправят един срещу друг в търсене на първите си точки. Столичани допуснаха поражения от Локомотив Пловдив и Дунав, докато габровци отстъпиха пред Дунав и Локомотив Горна Оряховица.

По същото време Славия приема Дунав. „Белите“ са непобедени след успеха с 2:1 над Национал и равенството 1:1 с Локомотив Пловдив. Русенци започнаха сезона отлично и записаха две поредни победи с по 3:0 – срещу Янтра и Ботев София. Дунав все още няма допуснат гол в първенството.

От 17:00 часа Арда ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. Двата отбора имат по четири точки след първите си две срещи. Кърджалийци победиха Нефтохимик с 5:1 и завършиха 0:0 с Национал. „Смърфовете“ надделяха с 3:1 над Ботев София, а след това поделиха точките със Славия след равенство 1:1.

По същото време Берое приема Пирин. Старозагорци спечелиха първата си точка при равенството 1:1 с Ботев Пловдив, след като на старта загубиха с 2:3 от Локомотив Горна Оряховица. Пирин ще се опита да прекъсне негативната си серия след пораженията от Локомотив София и Септември.

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