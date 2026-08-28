Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 18 години
  3. Поглед към третия кръг в Елитната група до 18 години

Поглед към третия кръг в Елитната група до 18 години

  • 28 авг 2026 | 10:32
  • 1542
  • 0

Третият кръг в Елитната група до 18 години ще предложи осем двубоя, които ще се изиграят в събота, 29 август. Три отбора – Дунав, Септември и Локомотив Горна Оряховица – започнаха сезона с по две победи и ще се опитат да продължат успешните си серии.

Програмата започва в 9:00 часа с двубоя между Миньор и Национал. Перничани победиха Хебър с 1:0 на старта, но във втория кръг загубиха с 0:4 от Нефтохимик. Национал спечели първата си точка след нулево равенство с Арда, след като в първата си среща отстъпи с 1:2 пред Славия.

От 10:00 часа Локомотив София приема Нефтохимик. „Железничарите“ са непобедени след успеха с 3:2 над Пирин и равенството 1:1 с Хебър. Бургазлии реагираха по най-добрия начин след загубата с 1:5 от Арда и разгромиха Миньор с 4:0.

От 11:00 часа Локомотив Горна Оряховица ще бъде домакин на Ботев Пловдив. Локомотив стартира с две резултатни победи – с 3:2 над Берое и с 4:1 над Янтра. „Канарчетата“ все още търсят първия си успех, след като загубиха с 0:4 от Септември и завършиха 1:1 с Берое.

Половин час по-късно Септември приема Хебър. Столичани са с пълен актив и все още нямат допуснат гол след категоричните победи с 4:0 над Ботев Пловдив и с 5:0 над Пирин. Тимът от Пазарджик има една точка, спечелена при равенството 1:1 с Локомотив София.

От 16:00 часа Ботев София и Янтра ще се изправят един срещу друг в търсене на първите си точки. Столичани допуснаха поражения от Локомотив Пловдив и Дунав, докато габровци отстъпиха пред Дунав и Локомотив Горна Оряховица.

По същото време Славия приема Дунав. „Белите“ са непобедени след успеха с 2:1 над Национал и равенството 1:1 с Локомотив Пловдив. Русенци започнаха сезона отлично и записаха две поредни победи с по 3:0 – срещу Янтра и Ботев София. Дунав все още няма допуснат гол в първенството.

От 17:00 часа Арда ще бъде домакин на Локомотив Пловдив. Двата отбора имат по четири точки след първите си две срещи. Кърджалийци победиха Нефтохимик с 5:1 и завършиха 0:0 с Национал. „Смърфовете“ надделяха с 3:1 над Ботев София, а след това поделиха точките със Славия след равенство 1:1.

По същото време Берое приема Пирин. Старозагорци спечелиха първата си точка при равенството 1:1 с Ботев Пловдив, след като на старта загубиха с 2:3 от Локомотив Горна Оряховица. Пирин ще се опита да прекъсне негативната си серия след пораженията от Локомотив София и Септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Чавдар Троян излъга Павликени пред рекорден брой зрители

Чавдар Троян излъга Павликени пред рекорден брой зрители

  • 30 авг 2026 | 00:33
  • 2207
  • 1
Без победител в Севлиево

Без победител в Севлиево

  • 30 авг 2026 | 00:23
  • 1797
  • 1
СФК Светкавица 2014 с три от три

СФК Светкавица 2014 с три от три

  • 30 авг 2026 | 00:07
  • 1029
  • 0
Черноломец и Аксаково не излъчиха победител

Черноломец и Аксаково не излъчиха победител

  • 29 авг 2026 | 23:59
  • 894
  • 0
Волов Шумен 2007 с категоричен успех в Силистра

Волов Шумен 2007 с категоричен успех в Силистра

  • 29 авг 2026 | 23:53
  • 1065
  • 2
Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

  • 29 авг 2026 | 23:47
  • 12995
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 9148
  • 59
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 4668
  • 30
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 4870
  • 8
Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 45296
  • 164
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 38946
  • 96
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 6902
  • 4