Шумен продължи селекцията с американско тежко крило

Поредното ново попълнение на Шумен за сезон 2026/27 е американецът Алън Хърндън, съобщават от клуба на официалния си сайт. Играчът се изявява на позицията тежко крило, висок е 206 см, тежи 95 кг и е роден в щата Колорадо през 1994 г.

“Алън е изключително опитен баскетболист – след като изкарва пет години в един от престижните университети в NCAA – Уайоминг, той преминава през редица професионални отбори в Европа. С екипа на Буюкшехир Коня играе в турската лига и дори в Europe Cup през сезон 2018/19. Следва тестови период в подготвителната лига на NBA – G-League, където с дублиращия отбор на Кливланд Кавалиърс изиграва 26 срещи. Следват престои в Холандия с Ден Бош и в Гърция с ПАОК. Следват Астория Бидгощ в Полша, БК Нокия във Финландия и Седеак в Унгария. За последно играе в Косовската лига за Печ.

Хърндън играе най-силно на позиция 4, но може да бъде използван и като център. Изключителната му атлетичност и доброто позициониране в подкошието му позволяват да раздава редовни чадъри както срещу високо играчи, така и срещу бързи гардове, опитващи пробиви. Нещото, което го отличава от играчите на неговия пост е отличната му стрелба от линията за 3 точки. Алън показва и добри умения в играта с гръб към коша.

Посрещаме с добре дошъл в Шумен, Алън Хърндън”, пишат от Шумен по повод идването в отбора на Хърндън.

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