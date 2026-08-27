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Торонто Раптърс ще извади от употреба номера на Кайл Лаури на 10 януари

  • 27 авг 2026 | 17:44
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Торонто Раптърс ще извади от употреба номера на Кайл Лаури на 10 януари

Торонто Раптърс ще извади от употреба фланелката с номер 7, носена от Кайл Лаури. Церемонията ще се състои след мача срещу Филаделфия 76ърс на 10 януари.

Лаури прекара девет сезона в състава на Раптърс и се утвърди като един от най-значимите играчи в историята на клуба. През 2019 г. той беше с ключов принос за спечелването на първата шампионска титла на Торонто в НБА.

По този начин Лаури ще стане вторият баскетболист в историята на Раптърс, чийто номер е изваден от употреба. Първият беше Винс Картър, чийто екип с номер 15 беше издигнат под покрива на залата през ноември 2024 г.

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