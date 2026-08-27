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  3. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на Световното

Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на Световното

  • 27 авг 2026 | 17:06
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Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на Световното

Българката Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Познан (Полша).

Ангелова се нареди шеста в трета серия с 52.11 секунди и ще участва във във втория полуфинал в събота (29 август). В индивидуалните дистанции тя вече си осигури участие и в полуфиналите на 500 метра при дамите.

Преслав Симеонов завърши шести в шеста серия на 500 метра единичен каяк с време 1:51.60 минути и не успя да влезе в полуфиналите на състезанието, а такава бе съдбата и на двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев на същата дистанция 500 метра. Те финишираха шести в четвърта серия с резултат 1:42.63 минути.

Кануистът Преслав Георгиев се класира на пето място в първия полуфинал на 1000 метра, изминавайки дистанцията за 4:30.71 минути и утре (28 август) ще гребе във финал В.

Малко по-късно Радостина Ангелова и Ганна Иванова останаха осми във втория полуфинал на 500 метра двуместно кану с време 2:28.10 минути и също намериха място във финал В в дисциплината, който предстои утре следобед.

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