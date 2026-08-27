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Ще се справи ли младият талант Итаума с коравия ветеран Хъргович?

  • 27 авг 2026 | 15:23
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Ще се справи ли младият талант Итаума с коравия ветеран Хъргович?

Лондонската зала „O2“ ще бъде арена на един от най-вълнуващите и интригуващи сблъсъци в тежка категория за 2026 година. В събота британският талант със словашки корени Моузес Итаума се изправя срещу опитния хърватин Филип Хъргович в пряк двубой за вакантната световна титла на IBF (Международната боксова федерация). Поясът остана свободен, след като Александър Усик се отказа от пояса през юни, а победителят от този двубой вече има очакващ го задължителен претендент в лицето на Франк Санчес.

За 21-годишния Итаума залогът не е просто световната титла, а място в историята на бокса. При победа той ще се превърне в най-младия световен шампион в тежка категория в историята на британския бокс и втория най-млад в световната история след легендарния Майк Тайсън.

Моузес Итаума влиза в този сблъсък с перфектен професионален актив от 14 победи в 14 мача, като 12 от тях са постигнати с нокаут (86% нокаутно съотношение). Роденият през декември 2004 г. британски боксьор с обратен гард е висок 198 см. и обхват на ръцете 200 см. Той е прекарал едва 31 рунда на професионалния ринг благодарение на опустошителната си мощ, а в олимпийския бокс е печелил европейска и световна титла при юношите, както и национални шампионати. В последния си мач през март 2026 г. той спря Джърмейн Франклин в 5-ия рунд, а преди това записа бързи победи с нокаут срещу Дилиън Уайт (1-ви рунд), Майк Балогун (2-ри рунд) и Демси Маккийн (1-ви рунд).

Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума
Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума

От другата страна на ринга застава 34-годишният Филип Хъргович, чийто баланс включва 20 победи (15 с нокаут, 75% нокаутно съотношение) и само 1 поражение. Хърватинът с прав гард притежава същата височина от 198 см, но има предимство в обхвата на ръцете със своите 208 см. Хъргович има богата аматьорска кариера, включваща бронзов медал от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г. и европейска титла от Самоков през 2015 г. Единственото му поражение при професионалистите дойде от Даниел Дюбоа през юни 2024 г., но след това той пренастрои кариерата си и записа победи над Джо Джойс, Дейвид Аделейе и Дейвид Алън.

Сблъсък на стиловете: Скорост и експлозивност срещу опит и обхват

Тактическият дуел обещава да бъде изключително труден тест и за двамата. Итаума разчита на бързината на ръцете си, експлозивни комбинации и нестандартни ъгли на атака, които предлага позицията му на обратен гард. Неговата стратегия традиционно включва ранен натиск и пречупване на съперника още в първите рундове.

Хъргович обаче представлява най-сериозния и пълен тест за младежа до момента. Хърватинът е известен със здравата си брадичка, методичния прав удар с предна ръка и силното си присъствие на дистанция благодарение на по-големия си обхват. Хъргович вече изрази съмнения относно непобедения си съперник, заявявайки, че Итаума все още не е тестван в истински тежки рундове, където се изискват характер, издръжливост и воля.

Прогнози и коефициенти на букмейкърите

Въпреки сериозния опит на Хъргович, букмейкърите определят Моузес Итаума като изявен фаворит с коефициент около едно към седем, докато ставката за победа на хърватския аутсайдер е пет към едно. Залог за победа на Итаума с нокаут, технически нокаут или дисквалификация се оценява на едно към три.

Експертите и анализаторите са разделени предимно относно това кога ще приключи двубоят. Бившият боксов анализатор Саймън Джордан прогнозира, че Итаума ще нокаутира Хъргович още в първите 4 рунда, докато други специалисти предвиждат по-дълъг сблъсък и успех за британеца между 8-ия и 10-ия рунд.

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