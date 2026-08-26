Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума

Филип Хъргович вярва, че неговата зрялост като мъж и боец го отличава от Моузес Итаума.

С наближаването на мача му за титлата срещу Моузес Итаума на 29 август, Филип Хъргович даде интервю за DAZN, в което говори за двубоя, съперничеството, разликата в характерите между двамата и очакванията към самия себе си.

Вижте някои откъси от казаното от него по-долу.

Хъргович за позицията му като аутсайдер:

„Не ми пука. Мненията са като... всеки си има. Не ме интересува какво мислят останалите. Няма значение... Важно е само какво мисля аз. А аз мисля, че ще го изхвърля от ринга.“

За това как се чувства преди мача:

„Чувствам се страхотно. Имах страхотен тренировъчен лагер и се чувствам отлично.“

Дали Итаума може да има добра кариера, ако загуби този мач?

„Мисля, че най-доброто за него би било да загуби този мач. Това би било най-доброто за него като боец и като човек, защото е млад. Ако спечели титли толкова млад, ще съсипе живота и душата си и няма да може да се справи с напрежението. Аз съм различен звяр и съм на 35. Преминал съм през живота, през много неща, така че мога да се справя много по-добре. А за него да стане световен шампион на 21 ще бъде твърде много.“

„Най-добре за него е да загуби този мач и да изгради кариерата си отново, стъпка по стъпка... Най-важното в живота е да спасиш душата си. Ако не спасиш душата си, нищо друго няма значение.“

За убеждението си, че Итаума е арогантен:

„Мисля, че той е просто незрял. Той е просто хлапе, човече. Това не е обида, а реалността. Когато го видя, виждам дете, някой, който е просто млад. Всички сме били млади и глупави, а когато остарееш, променяш мнението си, променяш отношението си... Виждам дете, това е. Така че вината не е негова.“

За най-добрите шансове на Итаума в двубоя:

„Той е опасен в ранните рундове, а аз съм по-опасен в късните – на хартия е така. Но в мача всичко може да се случи. Мога да го отстраня в първия рунд или той да ме отстрани в дванадесетия, така че никога не знаеш как ще протече битката. Ще видим.“

Вижте цялото интервю тук:

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