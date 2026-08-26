Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума

Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума

  • 26 авг 2026 | 16:40
  • 434
  • 1
Филип Хъргович отправи зловещо предупреждение към Моузес Итаума

Филип Хъргович вярва, че неговата зрялост като мъж и боец го отличава от Моузес Итаума.

С наближаването на мача му за титлата срещу Моузес Итаума на 29 август, Филип Хъргович даде интервю за DAZN, в което говори за двубоя, съперничеството, разликата в характерите между двамата и очакванията към самия себе си.

Вижте някои откъси от казаното от него по-долу.

Хъргович за позицията му като аутсайдер:

„Не ми пука. Мненията са като... всеки си има. Не ме интересува какво мислят останалите. Няма значение... Важно е само какво мисля аз. А аз мисля, че ще го изхвърля от ринга.“

За това как се чувства преди мача:

„Чувствам се страхотно. Имах страхотен тренировъчен лагер и се чувствам отлично.“

Дали Итаума може да има добра кариера, ако загуби този мач?

„Мисля, че най-доброто за него би било да загуби този мач. Това би било най-доброто за него като боец и като човек, защото е млад. Ако спечели титли толкова млад, ще съсипе живота и душата си и няма да може да се справи с напрежението. Аз съм различен звяр и съм на 35. Преминал съм през живота, през много неща, така че мога да се справя много по-добре. А за него да стане световен шампион на 21 ще бъде твърде много.“

„Най-добре за него е да загуби този мач и да изгради кариерата си отново, стъпка по стъпка... Най-важното в живота е да спасиш душата си. Ако не спасиш душата си, нищо друго няма значение.“

За убеждението си, че Итаума е арогантен:

„Мисля, че той е просто незрял. Той е просто хлапе, човече. Това не е обида, а реалността. Когато го видя, виждам дете, някой, който е просто млад. Всички сме били млади и глупави, а когато остарееш, променяш мнението си, променяш отношението си... Виждам дете, това е. Така че вината не е негова.“

За най-добрите шансове на Итаума в двубоя:

„Той е опасен в ранните рундове, а аз съм по-опасен в късните – на хартия е така. Но в мача всичко може да се случи. Мога да го отстраня в първия рунд или той да ме отстрани в дванадесетия, така че никога не знаеш как ще протече битката. Ще видим.“

Вижте цялото интервю тук:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

Борислав Георгиев: Впечатлен съм от желанието на Станимира

  • 25 авг 2026 | 20:19
  • 1323
  • 0
Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

Пабло Молина - шампионът от Аржентина, който получава своя шанс да блесне на SENSHI 33

  • 25 авг 2026 | 16:03
  • 977
  • 0
Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

Дейна Уайт: Тежката категория е във възход

  • 25 авг 2026 | 13:04
  • 494
  • 0
България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

България отвори нова страница в спортните отношенията между България и Китай

  • 25 авг 2026 | 12:02
  • 1018
  • 1
„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

„Не пласира нито един удар“: Ромеро е разочарован от съдийското решение в мача с Лопес

  • 25 авг 2026 | 11:22
  • 549
  • 0
Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

Масово сбиване прекрати MMA събитие в Калифорния

  • 25 авг 2026 | 10:49
  • 2070
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 16:45
  • 28061
  • 238
БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

БФС измести Ботев (Пд) - Левски за неделя

  • 26 авг 2026 | 15:55
  • 7606
  • 63
Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

Янев: Искаме да победим за нашата чест, да покажем от какво тесто сме омесени

  • 26 авг 2026 | 12:15
  • 16479
  • 107
Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
  • 10032
  • 23
ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

  • 26 авг 2026 | 17:33
  • 4964
  • 7
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер на Буади

  • 26 авг 2026 | 13:46
  • 13724
  • 8