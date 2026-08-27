Минесота Тимбъруулвс се договори с Джонатан Куминга

Крилото Джонатан Куминга намери своя нов отбор в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като се съгласи да подпише с Минесота Тимбъруулвс, съобщава ESPN.

Договорът на 24-годишния национал на ДР Конго ще бъде за две години и ще му донесе 12,4 милиона долара. Планът на ръководството на "вълците" е Куминга да запълни празното място в стартовия състав като тежко крило, редом с останалите четирима титуляри Антъни Едуардс, ЛаМело Бол, Джейдън Макданиелс и Руди Гобер.

BREAKING: Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $13 million deal with the Minnesota Timberwolves, plus a player option, agent Aaron Turner tells ESPN. Kuminga will be a starter alongside Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels and Rudy Gobert on the West contender. pic.twitter.com/KdtD6YEy9j — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2026

За да бъде завършен трансферът обаче, Тимбъруулвс ще трябва да обмислят раздяла с Джош Грийн, който да бъде пратен в друг отбор от лигата или да бъде освободен преди крайния срок в събота.

Джонатан Куминга избра да премине в Минесота пред отбори като Лос Анджелис Лейкърс, Чикаго Булс и Портланд Трейл Блейзърс, а президентът на тима Тим Конъли изигра ключова роля за решението му, когато пътува до Маями по-рано през месеца, за да проведе четиричасова среща с играча. Според ESPN той е имал продуктивни разговори и със старши треньора Крис Финч.

За петте си сезона в НБА до момента Джонатан Куминга има средни показатели от 12,5 точки, 4,2 борби и 1,8 асистенции за 294 мача от редовния сезон (98 като титуляр) с екипите на Голдън Стейт Уориърс и Атланта Хоукс.

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