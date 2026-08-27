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Челси с на пръв поглед лесно предизвикателство в Карабао Къп

  • 27 авг 2026 | 07:39
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В днешния 27 август (четвъртък) от 21:30 часа българско време Челси приема Лутън в двубой от втория кръг на Карабао Къп. Мачът на „Стамфорд Бридж“ ще бъде първи официален домакински сблъсък за новия мениджър на лондончани Шаби Алонсо. "Сините" влизат в срещата с увереността на големия фаворит, докато гостуващият тим на Лутън, състезаващ се в Лига 1 и воден от Джак Уилшър, ще се опита да сътвори голямата изненада.

Челси започна новия си сезон в Премиър лийг с атрактивен успех с 3:2 като гост на Фулъм с голове на Коул Палмър, Жоао Педро и новото попълнение Морган Роджърс. Преди това в лятната си подготовка лондончани постигнаха победи над Реал Сосиедад (3:1) и Милан (3:0), завършиха наравно с Джохор ДТ (3:3) и отстъпиха на Ювентус (0:1).

Впечатляващата атака на Челси донесе успеха на Алонсо в зрелищен дуел с Арбелоа, но проблемите не са малко
Впечатляващата атака на Челси донесе успеха на Алонсо в зрелищен дуел с Арбелоа, но проблемите не са малко

Лутън от своя страна преодоля първия кръг на Карабао Къп след убедителна победа с 3:0 като гост на Джилингам. В Лига 1 тимът на Джак Уилшър спечели зрелищно срещу Рединг с 4:3 като гост, а в последния си шампионатен мач завърши наравно 2:2 с Нотс Каунти.

Чаби Алонсо потвърди, че Мойсес Кайседо и Марко Палестра пропускат двубоя поради контузии. Уесли Фофана изтърпява наказание и също няма да бъде на разположение. Очаква се Алонсо да направи сериозни ротации в състава, като вратарят Майк Пендерс може да направи своя официален дебют, а шансове да започнат от първата минута могат да получат Валентин Барко, Естевао Вилиан, Джейми Гитенс и Дани Уелбек.

За Лутън извън сметките поради счупена челюст е Джордан Кларк. Отборът на Джак Уилшър вероятно ще разчита в атака на опитния Нахки Уелс и Кейси Палмър.

Последният сблъсък между двата тима беше през декември 2023 г. в Премиър лийг, когато Челси надделя с 3:2 като гост. Преди това през същия сезон сините спечелиха с 3:0 на „Стамфорд Бридж“, а през март 2022 г. надвиха Лутън с 3:2 в среща от ФА Къп.

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