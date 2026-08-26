Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

АЕК приземи тежко Левски в Шампионската лига - на живо с анализа на Филип Кръстев и Нико Петров след 0:4 в Атина
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. US Open 2026 ще предложи нещо велико на двойките при жените, събирайки в един отбор сестрите Уилямс

US Open 2026 ще предложи нещо велико на двойките при жените, събирайки в един отбор сестрите Уилямс

  • 26 авг 2026 | 23:16
  • 269
  • 0
US Open 2026 ще предложи нещо велико на двойките при жените, събирайки в един отбор сестрите Уилямс

Легендарните сестри Серина Уилямс и Винъс Уилямс отново ще съберат сили на един корт. Те официално получиха "уайлд кард" от Американската тенис асоциация за участие в турнира на женски двойки на US Open 2026.

Това ще бъде първо съвместно участие на сестрите в турнир от Големия шлем от 2022 г. насам, когато отново се състезаваха заедно в Ню Йорк. Наскоро през август 2026 г. Серина и Винъс изиграха първия си съвместен мач на двойки от четири години насам на турнира в Синсинати, отпадайки в първия кръг от Марта Костюк и Пейтън Стърнс.

Серина и Винъс Уилямс имат забележителна история в Ню Йорк. Те са печелили шампионските титли на двойки на US Open през 1999 г. и 2009 г. Общо в кариерата си като тандем имат 14 титли от Големия шлем на женски двойки и три златни олимпийски медала.

В досегашните си 9 участия като отбор при женските двойки на US Open, сестрите имат баланс от 27 победи и 7 загуби.

Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно, но впоследствие отпадна
Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно, но впоследствие отпадна

Обявяването на поканата идва малко след като 44-годишната Серина участва в надпреварата на смесени двойки на в тандем с Карлос Алкарас, с когото достигнаха до четвъртфиналите. От своя страна, 46-годишната Винъс има уайлд "уайлд кард" и за основната схема на сингъл при жените.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Медведев: Всички спортове на света са по-добри от тениса, дори кърлинг

Медведев: Всички спортове на света са по-добри от тениса, дори кърлинг

  • 26 авг 2026 | 15:59
  • 1144
  • 3
Планът за възстановяване на Яник Синер

Планът за възстановяване на Яник Синер

  • 26 авг 2026 | 15:45
  • 1632
  • 4
Димитър Кузманов стартира с победа в Марибор

Димитър Кузманов стартира с победа в Марибор

  • 26 авг 2026 | 15:14
  • 944
  • 0
Иван Иванов с тежка загуба в Роухямптън

Иван Иванов с тежка загуба в Роухямптън

  • 26 авг 2026 | 14:55
  • 1283
  • 0
Росица Денчева с двусетова победа в Куршумлийска Баня

Росица Денчева с двусетова победа в Куршумлийска Баня

  • 26 авг 2026 | 14:27
  • 818
  • 0
1000 субсидирани билета по 100 долара за нюйоркчани за US Open

1000 субсидирани билета по 100 долара за нюйоркчани за US Open

  • 26 авг 2026 | 12:45
  • 530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 144695
  • 1390
Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

  • 26 авг 2026 | 23:54
  • 1495
  • 0
Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

  • 26 авг 2026 | 20:29
  • 21749
  • 62
Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

  • 26 авг 2026 | 22:14
  • 32094
  • 21
Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, хеттрик на Мбапе

Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, хеттрик на Мбапе

  • 26 авг 2026 | 23:25
  • 11224
  • 32
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 19:17
  • 31461
  • 59