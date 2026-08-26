US Open 2026 ще предложи нещо велико на двойките при жените, събирайки в един отбор сестрите Уилямс

Легендарните сестри Серина Уилямс и Винъс Уилямс отново ще съберат сили на един корт. Те официално получиха "уайлд кард" от Американската тенис асоциация за участие в турнира на женски двойки на US Open 2026.

🚨 OFICIAL: VENUS Y SERENA WILLIAMS JUGARÁN DOBLES EN EL US OPEN.



46 y 44 años. pic.twitter.com/lvyevt115U — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 26, 2026

Това ще бъде първо съвместно участие на сестрите в турнир от Големия шлем от 2022 г. насам, когато отново се състезаваха заедно в Ню Йорк. Наскоро през август 2026 г. Серина и Винъс изиграха първия си съвместен мач на двойки от четири години насам на турнира в Синсинати, отпадайки в първия кръг от Марта Костюк и Пейтън Стърнс.



Серина и Винъс Уилямс имат забележителна история в Ню Йорк. Те са печелили шампионските титли на двойки на US Open през 1999 г. и 2009 г. Общо в кариерата си като тандем имат 14 титли от Големия шлем на женски двойки и три златни олимпийски медала.



В досегашните си 9 участия като отбор при женските двойки на US Open, сестрите имат баланс от 27 победи и 7 загуби.

Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно, но впоследствие отпадна

Обявяването на поканата идва малко след като 44-годишната Серина участва в надпреварата на смесени двойки на в тандем с Карлос Алкарас, с когото достигнаха до четвъртфиналите. От своя страна, 46-годишната Винъс има уайлд "уайлд кард" и за основната схема на сингъл при жените.

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