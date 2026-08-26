Преди четвърт век за последен път български тим гостува на АЕК

Както е известно Левски за втори път Левски гостува за АЕК в гръцката столица, но първата среща не е от такова голямо значение. На 17.05.1961 се играе двубой за Балканската купа, който е спечелен от АЕК с 3:1. Мачът е от груповата фаза и се играе пред 15 000 зрители на стадион „Никос Гумас“, а попадението на сините е дело на великия Георги Соколов.

На 02.03.1966 година, пак за Балканската купа, АЕК печели с 1:0 срещу Локомотив София Всъщност общо са три българските визити на стадиона на сегашния гръцки стадион.

Впечатляваща обаче е последната среща, която се игра преди четвърт век. Тогава, но 22 ноември 2001 година, Литекс, воден от покойния Ферарио Спасов, направи голям мач, завърши 4:3 за домакините. В спортно-техническия щаб на оранжевите бе и легендата на родния Футбол Димитър Пенев, на пейката до тях бе Ангел Бончев. Делегацията на Литекс бе водена от собственика Гриша Ганчев, на трибуните в агитката бе и колоритния ловешки цигански оркестър. В състава на Литекс личаха имената на Витомир Вутов, Живко Желев, Христо Йовов, Зоран Янкович, Небойша Йеленкович, Росен Кирилов и Мурад Хидиуад. За АЕК на терена пък бе Милен Петков. Двубоят бе от турнира за Купата на УЕФА. Головете вкараха Янкович и Трика.

Реваншът се игра на Никулден и завърши 1:1.

Sportal.bg разполага с архивни кадри от мача пред 25 години в Атина.

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