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Медведев: Всички спортове на света са по-добри от тениса, дори кърлинг

  • 26 авг 2026 | 15:59
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Медведев: Всички спортове на света са по-добри от тениса, дори кърлинг

Руският тенисист Даниил Медведев е известен с избухванията си по време на мачове и след тях, но дори и феновете му не са наясно какво могат да  очакват от него. Бившият номер 1 отпадна още на старта на турнира в Уинстън-Сейлъм след загуба от америкаканеца Мартин Дам с 5:7, 3:6, като в последните разигравания на срещата направи дълъг монолог на скамейката си.

Медведев катастрофира срещу 22-годишен американец
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"Може би трябва да започна кариера в пикелбола", каза Медведев за набиращия все по-голяма популярност спорт в САЩ, който се играе на по-малък терен и с пластмасова топка. "Не е прекалено късно, на двойки с Джак Сок", пошегува се той за бившия американски тенисист, който бе стигал до Топ 10, а днес е звезда в новия спорт, известен като "лекия тенис".

"Всички спортове на планетата са по-добри от тениса, дори кърлинг", каза високо напълно обърканият руснак.

 Даниил Медведев ще започне участието си на Откритото първенство на САЩ, което спечели през 2021 година, с много ниско самочувствие и извън форма.

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