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Медведев катастрофира срещу 22-годишен американец

  • 26 авг 2026 | 05:38
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Медведев катастрофира срещу 22-годишен американец

22-годишният американец Мартин Дам поднесе най-голямата изненада на турнира Уинстън-Сейлъм Оупън в САЩ, след като елиминира водача в основната схема и световен номер 8 Даниил Медведев с 7:5, 6:3 в мач от 1/16-финалите за 82 минути игра.

Заемащият 92-ро място в световната ранглиста Дам доминираше от начален удар през целия двубой. Сервисът му се оказа трудно преодолим за Медведев, като американецът загуби едва пет точки ит началаен удар за целия мач.

Успехът срещу бившия шампион в турнира е първа победа за Дам срещу тенисист от Топ 10 в кариерата му. След двубоя младият американец не скри вълнението си от постигнатото.

„Това определено е най-голямата победа в живота ми“, сподели Дам след края на срещата.

В следващия кръг на турнира в Северна Каролина Мартин Дам ще се изправи срещу Фабиан Марожан, който отстрани Миомир Кецманович след 6:3 6:4.

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