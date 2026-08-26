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Алваро Мората вече е в сметките на клуб от Втора дивизия

  • 26 авг 2026 | 15:33
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Алваро Мората вече е в сметките на клуб от Втора дивизия

Името на Алваро Мората изненадващо се свързва с Леганес, който втори сезон вече е в испанската Втора дивизия. Според информация, разпространена първо от „Скай Спортс Италия“ и впоследствие потвърдена от „Марка“, клубът от покрайнините на Мадрид мечтае да привлече испанския нападател, който в момента играе за Комо.

Засега от мадридския клуб не коментират предполагаемите преговори, но през последните дни са се провели разговори между двете страни. Леганес, който се стреми да се завърне в Ла Лига възможно най-скоро, търси черешката на тортата с привличането на централен нападател, който може да промени хода на сезона.

Основната пречка би била високата заплата на Мората - 8,3 млн. евро, която е далеч извън обичайните финансови параметри на Леганес. За да се осъществи сделката, ще е необходим значителен финансов принос от страна на Комо, който ще трябва да поеме част от възнаграждението на нападателя.

32-годишният нападател от Мадрид напусна Милан точно преди година, през месец август, след като беше преотстъпен в турския Галатасарай, и подписа с Комо, воден от Сеск Фабрегас. Той премина под наем със задължителна опция за откупуване в края на сезона, в който изигра 30 мача и отбеляза само един гол.

По-рано този месец имаше информации за интерес към испанеца от страна на Депортиво Ла Коруня, Хетафе, Атланта Юнайтед и клубове от Катар, Мексико и Саудитска Арабия.

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