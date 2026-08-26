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Трима българи на полуфиналите на Световното първенство по кану-каяк

  • 26 авг 2026 | 13:40
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Трима българи на полуфиналите на Световното първенство по кану-каяк

Преслав Георгиев на 1000 метра кану и двойката кану Радостина Ангелова и Ганна Иванова на 500 метра ще участват на полуфиналите на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени. Шампионатът започна днес в Познан (Полша).

Георгиев се класира на четвърто място в четвърта серия в дисциплината си с време 4:21.32 минути и ще гребе в първия полуфинал в четвъртък следобед. По-късно днес Преслав Георгиев ще участва и в сериите на 500 метра.

Ангелова и Иванова се наредиха на 500 метра двойка кану при жените завършиха седми в първата серия за 2:21.39 минути. Те ще участват във втория полуфинал в дисциплината също утре следобед, а днес ще премерят сили и на 200 метра, докато за Радостина Ангелова по-късно предстоят и сериите на 500 метра единично.

Мирослав Кирчев се готви за днешното си участие в сериите на 1000 метра каяк.

Ръководството на Българска федерация по кану-каяк пожела успех на всички състезатели, а българските национали ще вземат участие в следните дисциплини:

Каяк мъге:К2 500м – Теодор Асенов, Даниел КараколевК1 1000м – Мирослав КирчевК1 500м - Преслав Симеонов

Кану мъже: С1 1000м, 500м – Преслав Георгиев

Кану жени: С1 500 и 200м – Радостина Ангелова
С2 500м и С2 200м Радостина Ангелова и Ганна Иванова

Колкото до липсата на участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева, то от централата напомнят на официалния си сайт canoe-bg.com, че Спортният арбитражен съд в Лозана, който на 15 юли 2024 година отмени временното спиране на правата на Йоана Георгиева и я призна за невинна по обвинението за нарушаване на анти-допинговите правила за местонахождение, излезе с ново решение над 2 години след предишното.

"Решението от 2024 година е обжалвано пред тричленен арбитражен състав на CAS от страна на WADA като ICF се присъединява на тяхна страна срещу Георгиева. Две години и половина след твърдяното нарушение беше проведено заседание пред CAS в Лозана. Съдът има право да разгледа случая напълно наново и може да не се съобрази с изводите на първата инстанция. Наведените нови твърдения от WADA и ICF налагат събиране на допълнителни доказателства, което предвид изминалото време между твърдяното нарушение до заседанието пред CAS е било затруднено. Според новото решение на Спортният арбитражен съд в Лозана от 3 август 2026 година, на Йоана Георгиева е наложено наказание "лишаване от състезателни права" за срок от шест години, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Наказанието е във връзка със същото твърдение, че Йоана Георгиева не е била открита за допинг проба на 15 декември 2023 година. В периода между декември 2023 и юни 2024 година тя е била тествана 8 пъти, като всички взети проби са с отрицателен резултат. След делото пред CAS през 2024 година Йоана Георгиева е тествана за допинг над 20 пъти и всички проби са с отрицателен резултат", се посочва в съобщението.

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