Звезден плувец не усеща напрежение в преследването на още медали от Азиатските игри

След като спечели три златни и един сребърен медал при дебюта си на Азиатските игри преди три години в Китай, южнокорейският плувец Ким У-мин заяви, че е гладен за още успехи тази есен.

Ким ще се състезава в шест дисциплини на предстоящите Азиатски игри в Япония следващия месец, като основен домакин ще бъде Нагоя, но всички плувни състезания ще се проведат в Токио. Неговата цел е да се качи на подиума във всяко едно от тях.

Ким ще се опита да защити титлите си на 400 м свободен стил, 800 м свободен стил и щафетата 4х200 м свободен стил. Той също така е предвиден да участва на 200 м свободен стил, 1500 м свободен стил и щафетата 4х100 м свободен стил.

"Миналия път спечелих три златни медала и съм уверен, че този път мога да спечеля дори повече“, заяви Ким на съвместна пресконференция с националния отбор по плуване в Националния тренировъчен център в Джинчеон, на 85 километра южно от Сеул. "Спомням си колко много се забавлявах на последните Азиатски игри. И наистина не усещам никакво напрежение. Просто искам отново да изпитам тази радост.“

С още три златни медала в Токио, Ким ще се нареди до Пак Тае-хуан като единствените южнокорейски плувци, печелили поне три златни отличия на две поредни Азиатски игри. Пак постигна този успех през 2006 и 2010 г.

Основната дисциплина на Пак беше 400 м свободен стил, а времето му от 3:41.53, с което спечели златото на Азиатските игри през 2010 г., все още е национален рекорд.

Ким, който е световен шампион за 2024 г. и олимпийски бронзов медалист на 400 м свободен стил, има лично най-добро време от 3:42.42.

"Искам да подобря най-доброто си време на 400 м свободен стил, което е моята основна дисциплина“, каза Ким. "Също така искам да поставя нови лични рекорди и във всички останали състезания.“

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Снимки: Gettyimages