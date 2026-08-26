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Планът за възстановяване на Яник Синер

  • 26 авг 2026 | 15:45
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Планът за възстановяване на Яник Синер

Отказването на световния номер едно Яник Синер от участие в Откритото първенство на САЩ бе трудно, но необходимо решение, насочено към дългосрочното му здраве. След като болките в дясното коляно не му позволиха да се състезава на най-високо ниво в Ню Йорк, италианецът и неговият екип очертаха ясен план за възстановяване, който да го върне в оптимална форма за азиатското турне.

Пътят на италианеца премина през редица медицински прегледи в медицинския център JMedical в Торино. Окуражаващата новина за Синер е липсата на данни за структурна лезия или сериозно клинично увреждане на коляното. Основният проблем остава възпалението на сухожилието, което изисква специфични терапевтични процедури, включително шоково-вълнова терапия, за да се ускори оздравителният процес.

Опасенията се потвърдиха: Яник Синер пропуска US Open
Опасенията се потвърдиха: Яник Синер пропуска US Open

След началния период на лечение в Торино, Синер направи опит да поднови тренировките на корта в Монте Карло. Въпреки че той бе в състояние да прави леки занимания с контролиран интензитет, коляното му реагира отрицателно дори при минимално натоварване. Това потвърди, че италианецът се нуждае от повече време за почивка и че участие във формат "3 от 5 сета" в Ню Йорк крие твърде големи рискове.

Настоящият план предвижда пълен покой и отсъствие от интензивни тренировки поне до 6 септември. През този период медицинският щаб ще следи отблизо как възпалението реагира на терапията и лекото физическо натоварване, без да се форсира завръщането на корта.

Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника
Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника

Голямата цел пред Синер е завръщането на турнира в Пекин, който започва на 30 септември. Участието му в китайската столица обаче е изцяло под условие и зависи от пълното му възстановяване. Ако възпалението отшуми напълно и физическото му състояние позволи постепенно увеличаване на натоварванията, той ще започне азиатската си серия от Пекин и последващия "Мастърс" в Шанхай.

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