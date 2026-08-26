Голдън Стейт подписа с гард на Далас

Голдън Стейт Уориърс подписа едногодишен договор на стойност 2.6 милиона долара с гарда Брендън Уилямс, който се присъединява към тима като свободен агент.

26-годишният състезател изигра 66 мача (15 като титуляр) за Далас Маверикс през миналия сезон и постигна средно по 13.0 точки, 3.9 асистенции и 2.9 борби.

В кариерата си Брендън Уилямс има средно по 10.7 точки, 3.2 асистенции и 2.4 борби за 140 мача (34 като титуляр) за Портланд Трейл Блейзърс (2021-2022) и Далас (2023-2026).

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Снимки: Gettyimages