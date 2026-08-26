Каруана натрупа преднина във финалите на Grand Chess Tour 2026

Гросмайстор Фабиано Каруана спечели първата партия по класически шахмат от финалния мач срещу гросмайстор Рамешбабу Прагнананда във Финалите на Grand Chess Tour за 2026 година и прибави шест точки към актива си. Индийският гросмайстор се справяше добре в необичаен вариант на Италианската партия, но груба грешка в един ход му струва пешка, а впоследствие и партията. Първата среща от мача за третото място между гросмайсторите Винсент Каймер и Уесли Со предложи интересна битка, но завърши с реми.

Втората партия по класически шахмат, след която при необходимост може да има допълнителни блиц тайбрекове, ще се проведе в сряда, 26 август, от 20:00 часа българско време. Каруана води в своя мач с шест точки, докато Со и Каймер са с равен резултат преди втората класическа партия. Екипът от коментатори, съставен почти изцяло от гросмайстори, обсъди подробно любопитния дебют в първата класическа партия. Когато начинаещите се учат как да развиват фигурите си, те може да решат да изберат подобна начална подредба. В определен момент от пътя към гросмайсторската титла обаче някой им казва, че шахмат не се играе по този начин – първо конят да бъде поставен на c3 пред пешката, а след това спокойно да се придвижат с по едно поле напред и двете пешки пред топовете.

Изглежда, че когато един ден достигнеш нивото на супергросмайстор, можеш отново да се върнеш към система, която като дете ти се е струвала логична, впоследствие – наивна, а накрая отново логична. Това е анализът на Антони Левин за chess.com.

Каруана достигна до позиция в мителшпила с офицер срещу кон, но без съществено предимство. Всъщност, когато изигра 26.Дb3, той призна, че основната му цел е била да стабилизира позицията си.

„Преди всичко търсех нещо сигурно, защото всъщност позицията изобщо не ми харесваше“, заяви американският супергросмайстор.

Само три хода по-късно Прагнананда, който беше видял вариант за практически принудително реми чрез жертва на качество, избра друг ход – 28...Тc8??, с който загуби партията само с една грешка.

Умората изглежда играе осезаема роля, тъй като състезателите се намират в Сейнт Луис от началото на месеца.

Гросмайстор Петер Свидлер коментира:

„Имам чувството, че търсим оправдания за най-добрите шахматисти в света. Нали разбирате – горките те, трябвало е да играят шах три поредни седмици. Но умората наистина се натрупва… и започват да се промъкват подобни грешки.“

Каруана отбеляза, че не е печелил класическа партия във Финалите на Grand Chess Tour от осем години – от въвеждането на състезанието през 2018-а. Той обаче е участвал само три пъти – през 2018, 2025 и 2026 година.

Каруана води с шест точки, но мачът все още не е приключил. Тъй като победата в една партия по ускорен шахмат носи четири точки, Прагнананда все още не се намира непременно в ситуация, в която е задължен да спечели следващата среща.

Засега Каруана е съсредоточен върху предстоящата класическа партия, в която ще играе с черните фигури.

„Ако оцелея в тази партия, ще се намирам в наистина добра ситуация. Преднината от шест точки е много приятна. Не бих казал, че ми гарантира нещо, но ме поставя в отлична позиция“, заяви той.

До края остават само два дни, а бъдещите победители ще трябва да намерят сили, за да покажат най-добрата си игра. В сряда предстои по една класическа партия, а при равен общ резултат ще има допълнителни тайбрекове. В четвъртък ще се изиграят партиите по ускорен шахмат и блиц.

Снимка: Lennart Ootes/Grand Chess Tour.

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