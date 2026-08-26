Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември в София

Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември. Той ще започне от 11.00 часа в зала “Свети Георги”в София.

Таксата за участие в него е в размер на 30 евро и се заплаща по банков път. Регистрацията става чрез личния профил на всеки треньор, със следната информация: три имена; дата на раждане; вписан в треньорския регистър на ММС, като.../не е вписан; работи в клуб, като..../ без клуб.

Програма на семинара:

- 11.00 ч. - Откриване;

- 11.15 ч. - 12.15 ч. - 1-ва тема: Правила за игра по време на официални срещи за подрастващи на възрасти до 14/13/12/11/10 г. - лектор Людмил Хаджисотиров;

- 12.30 ч. - 13.15 ч. - 2-ра тема: Изменения в съдийските правила от сезон 2026/2027. Критерии в съдийството по основни проблеми – лектор Орлин Николов;

- 13.45 ч. - 14.45 ч. - 3-та тема: Развитие на специфични физически качества за подрастващи баскетболисти на възраст 13 - 18 г. – лектор Ави Ковалски;

- 15.00 ч. - 16.00 ч. - 4-та тема: Игра в транзиция за възраст 15 г. - 19 г. – лектор Пини Гершон;

- 16.15 ч. - Закриване;

Внимание: Присъствието на националния треньорски семинар е задължително, дава право за картотека, като старши/асистент/помощник-треньор, за предстоящия сезон.

Снимка: БФБаскетбол

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