Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември в София

Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември в София

  • 26 авг 2026 | 10:39
  • 387
  • 0
Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември в София

Задължителен национален треньорски семинар ще се проведе на 19 септември. Той ще започне от 11.00 часа в зала “Свети Георги”в София.

Таксата за участие в него е в размер на 30 евро и се заплаща по банков път. Регистрацията става чрез личния профил на всеки треньор, със следната информация: три имена;  дата на раждане; вписан в треньорския регистър на ММС, като.../не е вписан; работи в клуб, като..../ без клуб.

Програма на семинара: 

- 11.00 ч. - Откриване; 

- 11.15 ч. - 12.15 ч. - 1-ва тема: Правила за игра по време на официални срещи за подрастващи на възрасти до 14/13/12/11/10 г. - лектор Людмил Хаджисотиров;

 - 12.30 ч. - 13.15 ч. - 2-ра тема: Изменения в съдийските правила от сезон 2026/2027. Критерии в съдийството по основни проблеми – лектор Орлин Николов;

 - 13.45 ч. - 14.45 ч. - 3-та тема: Развитие на специфични физически качества за подрастващи баскетболисти на възраст 13 - 18 г. – лектор Ави Ковалски;

 - 15.00 ч. - 16.00 ч. - 4-та тема: Игра в транзиция за възраст 15 г. - 19 г.  – лектор Пини Гершон;

 - 16.15 ч. - Закриване;

Внимание: Присъствието на националния треньорски семинар е задължително, дава право за картотека, като старши/асистент/помощник-треньор, за предстоящия сезон.

Снимка: БФБаскетбол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Желко Лукаич: Баскетболът е интересен, ако е инфарктен

Желко Лукаич: Баскетболът е интересен, ако е инфарктен

  • 25 авг 2026 | 20:34
  • 1589
  • 0
Баскетболистите на Спартак Плевен се събраха за първа тренировка преди новия сезон

Баскетболистите на Спартак Плевен се събраха за първа тренировка преди новия сезон

  • 25 авг 2026 | 20:10
  • 1180
  • 4
Миньор 2015 започна подготовка за новия сезон с амбиция за по-добро представяне

Миньор 2015 започна подготовка за новия сезон с амбиция за по-добро представяне

  • 25 авг 2026 | 18:31
  • 583
  • 1
Георги Боянов подписа с Миньор

Георги Боянов подписа с Миньор

  • 25 авг 2026 | 15:31
  • 871
  • 7
Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

  • 25 авг 2026 | 15:20
  • 783
  • 0
Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

  • 25 авг 2026 | 15:13
  • 1230
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

  • 26 авг 2026 | 11:25
  • 660
  • 6
Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 11:00
  • 9683
  • 96
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 11668
  • 63
Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

  • 26 авг 2026 | 11:37
  • 539
  • 0
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 12245
  • 13
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 5281
  • 3