Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

Първият съвмествен официален турнир на звездната семейна двойка Елина Свитолина и Гаел Монфис се превърна в истински символ на революцията при смесените двойки на US Open. В оспорван четвъртфинален сблъсък украинско-френският тандем елиминира елитните опитният отбор на Катерина Синякова и Хенри Патън след 4(6):5 5:4(2) 10:8.

Чехкинята и британската ѝ партньорка сами сътвориха сензация по-рано през деня, елиминирайки водачите в схемата Арина Сабаленка и Новак Джокович, стигайки до обрат с 1:4, 4:2, 10:2. В четвъртфиналите обаче те бяха спрени от перфектния синхрон на семейство Монфис.

До този момент на турнира опитните двойки търпят истинско крушение. Шампионите Андреа Вавасори и Сара Ерани отпаднаха още на 1/8-финалите след загуба от Андрей Рубльов и Мира Андреева. В същата фаза опитният тандем Кристина Младенович и Марсело Аревало бе отстранен от чешката двойка Каролина Мухова и Якуб Меншик.

Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно на смесени двойки в САЩ, но впоследствие отпадна

В основата на тези изненади стоят новите правила, въведени за надпреварата при смесените двойки. Мачовете се играят във формат „добър от три сета“, но сетовете са съкратени до четири спечелени гейма (с тайбрек при 4-4). При равенство 40:40 в геймовете се играе решаваща точка без предимство (no-ad scoring), а евентуален трети сет се решава чрез шампионски тайбрек до 10 точки.

Този динамичен ритъм елиминира правото на грешка за специалистите и дава огромно предимство на състезатели с агресивен ретур и силна индивидуална класа. За Свитолина и Монфис, които по-рано вдигнаха публиката на крака с бърза победа над Александра Еала и Феликс Оже Алиасим (4:1, 4:1), новите правила се оказаха перфектната сцена да демонстрират както семейната си химия, така и върховата си форма.

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