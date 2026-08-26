Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

  • 26 авг 2026 | 03:11
  • 400
  • 0
Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

Първият съвмествен официален турнир на звездната семейна двойка Елина Свитолина и Гаел Монфис се превърна в истински символ на революцията при смесените двойки на US Open. В оспорван четвъртфинален сблъсък украинско-френският тандем елиминира елитните опитният отбор на Катерина Синякова и Хенри Патън след 4(6):5 5:4(2) 10:8.

Чехкинята и британската ѝ партньорка сами сътвориха сензация по-рано през деня, елиминирайки водачите в схемата Арина Сабаленка и Новак Джокович, стигайки до обрат с 1:4, 4:2, 10:2. В четвъртфиналите обаче те бяха спрени от перфектния синхрон на семейство Монфис.

До този момент на турнира опитните двойки търпят истинско крушение. Шампионите Андреа Вавасори и Сара Ерани отпаднаха още на 1/8-финалите след загуба от Андрей Рубльов и Мира Андреева. В същата фаза опитният тандем Кристина Младенович и Марсело Аревало бе отстранен от чешката двойка Каролина Мухова и Якуб Меншик.

Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно на смесени двойки в САЩ, но впоследствие отпадна
Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно на смесени двойки в САЩ, но впоследствие отпадна

В основата на тези изненади стоят новите правила, въведени за надпреварата при смесените двойки. Мачовете се играят във формат „добър от три сета“, но сетовете са съкратени до четири спечелени гейма (с тайбрек при 4-4). При равенство 40:40 в геймовете се играе решаваща точка без предимство (no-ad scoring), а евентуален трети сет се решава чрез шампионски тайбрек до 10 точки.

Този динамичен ритъм елиминира правото на грешка за специалистите и дава огромно предимство на състезатели с агресивен ретур и силна индивидуална класа. За Свитолина и Монфис, които по-рано вдигнаха публиката на крака с бърза победа над Александра Еала и Феликс Оже Алиасим (4:1, 4:1), новите правила се оказаха перфектната сцена да демонстрират както семейната си химия, така и върховата си форма.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 29589
  • 52
ТК Кристи от Дряново стана шампион при юношите на Държавното отборно първенство до 18 години в Пазарджик

ТК Кристи от Дряново стана шампион при юношите на Държавното отборно първенство до 18 години в Пазарджик

  • 25 авг 2026 | 19:10
  • 671
  • 0
Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Букурещ

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнир в Букурещ

  • 25 авг 2026 | 18:33
  • 530
  • 0
Елизара Янева не можа да влезе в основната схема на US Open

Елизара Янева не можа да влезе в основната схема на US Open

  • 25 авг 2026 | 18:03
  • 5312
  • 6
16-годишният Симеон Луканов с дебют в мъжкия тенис

16-годишният Симеон Луканов с дебют в мъжкия тенис

  • 25 авг 2026 | 17:03
  • 1274
  • 0
Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

Юлия Стаматова е четвъртфиналистка на двойки на турнир в Румъния

  • 25 авг 2026 | 16:46
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

Веласкес: Дузпите на тренировки ме объркват, Левски трябва да е брилянтен, а АЕК - да няма ден

  • 25 авг 2026 | 18:54
  • 31281
  • 133
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 20:12
  • 88583
  • 186
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

  • 25 авг 2026 | 21:08
  • 29589
  • 52
България срази Чехия преди Евроволей 2026

България срази Чехия преди Евроволей 2026

  • 25 авг 2026 | 19:51
  • 24512
  • 15
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 20866
  • 21
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 32656
  • 159