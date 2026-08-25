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Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

  • 25 авг 2026 | 23:43
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Ковънтри стигна третия кръг на Карабао къп след голово шоу срещу Плимут

Ковънтри надделя над Плимут Аргайл с 4:2 в истинско голово зрелище на стадион „Хоум Парк“ в мач от втория кръг на Карабао къп. Гостите започнаха двубоя изключително вихрено и шокираха домакините с две светкавични попадения в самото начало. Още в 2-рата минута новото попълнение Тайуо Ауоний откри резултата, а само две минути по-късно, в 4-тата минута, Джак Рудони удвои преднината за своя тим. Футболистите на Плимут обаче не се предадоха и успяха да върнат интригата в мача в 20-ата минута, когато Оливър Айроу намали на 1:2 след бърза контраатака, организирана от Харви Уайт.

През второто полувреме динамиката на терена се запази, като двата отбора продължиха да играят открит и нападателен футбол с множество положения пред двете врати. Гостите от Ковънтри показаха по-висока ефективност в предни позиции и успяха окончателно да прекършат съпротивата на съперника си. Въпреки опитите на Плимут да стигне до изравняване, по-класният тим на Ковънтри контролираше събитията и се възползва от умората в отбраната на домакините, реализирайки нови попадения. В крайна сметка двубоят завърши при резултат 2:4 в полза на Ковънтри Сити, което им осигури заслужено класиране за следващата фаза на турнира.

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Снимки: Gettyimages

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