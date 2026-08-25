Бислимов: Като не вкараш, ще ти вкарат

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов говори след загубата на своя тим от Берое. Плевенчани отстъпиха с 0:3 като гости.

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“Като не вкараш, ще ти вкарат. В началото имахме положение, не вкарахме. Получихме головете, когато играехме добре. Мисля, че не се подредихме по най-добрия начин при първия гол. Вторият гол беше хубав, нямам какво да кажа. Второто полувреме беше различно, контролирахме топката, можехме да вкараме и в друго русло да тръгне мачът.

Когато ти вкарат в края на полувремето, вече стават два гола. Отборът на Берое е опитен и добър отбор. Това, което искахме, не се получи. Играхме, опитваха се момчетата, но допускахме много грешки, които костваха загубата.

Показахме добра игра в първите два мача, после българският манталитет - имаше едно отпускане, мислехме, че отборите сами ще се победят. Трябва да се вземат мерки спрямо някои футболисти. Давам шанс на много футболисти, правя промени. Не се получава в двата мача. Това е футболът.

Не мога да ви кажа кога можем да се завърнем на нашия стадион. Работи се по стадиона, но кога ще е това не знаем.

Искам винаги да има един непримирим дух. Искам да излизаме винаги за победа. Очаквам всеки един мач да излизаме за победа. Играем срещу добри отбори. Вихрен също е добър отбор, имат цели. Нашата цел е оставане в групата. Ако се отвори вратичка, ще атакуваме, но на този етап целта е оставане”, заяви Бислимов.

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