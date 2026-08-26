Започват реваншите и в Лигата на конференциите

В днешния 26 август (сряда) ще стане ясен първият отбор, преминал успешно квалификациите в Лигата на конференциите. Един срещу друг на „Алианц Щадион" във Виена излизат местният Рапид и шотландският вицешампион Хартс, който трябва да направи всичко възможно, за да спаси еврокампанията си. Островитяните стартираха в предварителните кръгове на Шампионската лига, а сега са изправени пред угрозата да приключат безславно изявите си този сезон на Стария континент.

Първият мач в Шотландия завърши при 2:2 и сега всичко трябва да се реши в австрийската столица. Двубоят стартира от 19:45 часа българско време и след неговия край ще разберем кой ще си гарантира шест мача в най-ниско ранкирания турнир на УЕФА до зимните празници в края на 2026 г.

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