Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

Бившият английски национал Ашли Коул вече не е част от треньорския екип на младежкия национален отбор на Англия до 21 години, съобщи „Скай Спортс“. Легендарният ляв защитник на Арсенал и Челси напуска поста си след петгодишен престой.

Под ръководството на селекционера Лий Карсли 45-годишният Коул допринесе за спечелването на две последователни европейски титли за младежи през 2023 и 2025 година.

„Искам да благодаря на Ашли, който изигра важна роля при нашите два триумфа на Европейските първенства и също имаше ключова роля в настоящата кампания със своите тактически и технически познания“, заяви Карсли. „Освен че беше важна част от треньорския екип, той също така имаше позитивно и вдъхновяващо влияние върху играчите, благодарение на собствения си опит. Сигурен съм, че ще има още успехи в треньорската си кариера, каквото и да крие бъдещето за него“, допълни наставникът на младите „три лъва“.

През пролетта Ашли Коул пое италианския Чезена, с който завърши на 11-о място в Серия Б, събирайки 46 точки – на 36 зад шампиона Венеция.

Като футболист Коул е седми във вечната ранглиста по мачове за Англия със своите 107 участия в периода 2001-2014 г. В богатата си клубна кариера той е трикратен шампион на Висшата лига с Арсенал и Челси, а със „сините от Лондон" спечели Шампионската лига през 2012 г. и Лига Европа година по-късно.

Ashley Cole has decided to step away from his role as #YoungLions coach after a five-year period that included back to back #U21EURO wins.



Wishing you the best for the future, @TheRealAC3! ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/SvYdUyS9fR — England (@England) August 25, 2026

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