Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски влиза в дома на АЕК - на живо от пресконференцията на Хулио Веласкес и официалната тренировка на "сините"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

  • 25 авг 2026 | 17:39
  • 500
  • 0
Ашли Коул напусна треньорския щаб на Англия до 21 години

Бившият английски национал Ашли Коул вече не е част от треньорския екип на младежкия национален отбор на Англия до 21 години, съобщи „Скай Спортс“. Легендарният ляв защитник на Арсенал и Челси напуска поста си след петгодишен престой.

Под ръководството на селекционера Лий Карсли 45-годишният Коул допринесе за спечелването на две последователни европейски титли за младежи през 2023 и 2025 година.

„Искам да благодаря на Ашли, който изигра важна роля при нашите два триумфа на Европейските първенства и също имаше ключова роля в настоящата кампания със своите тактически и технически познания“, заяви Карсли. „Освен че беше важна част от треньорския екип, той също така имаше позитивно и вдъхновяващо влияние върху играчите, благодарение на собствения си опит. Сигурен съм, че ще има още успехи в треньорската си кариера, каквото и да крие бъдещето за него“, допълни наставникът на младите „три лъва“.

През пролетта Ашли Коул пое италианския Чезена, с който завърши на 11-о място в Серия Б, събирайки 46 точки – на 36 зад шампиона Венеция.

Като футболист Коул е седми във вечната ранглиста по мачове за Англия със своите 107 участия в периода 2001-2014 г. В богатата си клубна кариера той е трикратен шампион на Висшата лига с Арсенал и Челси, а със „сините от Лондон" спечели Шампионската лига през 2012 г. и Лига Европа година по-късно.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

Поредно престижно отличие за Бруно Фернандеш

  • 25 авг 2026 | 17:48
  • 515
  • 0
Челси продава Делап на печалба

Челси продава Делап на печалба

  • 25 авг 2026 | 17:15
  • 1544
  • 0
Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

Челси не спира да работи на трансферния пазар, насочи се към перспективен защитник от Италия

  • 25 авг 2026 | 17:06
  • 1070
  • 0
Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

  • 25 авг 2026 | 17:05
  • 832
  • 0
Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

Шок за Юнайтед, драма за Ливърпул и безапелационен Арсенал на старта във Висшата лига

  • 25 авг 2026 | 16:38
  • 843
  • 0
Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

Де Йонг отново стъпи на тревата, но проблемите продължават

  • 25 авг 2026 | 16:34
  • 959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с АЕК

Хулио Веласкес говори преди мача с АЕК

  • 25 авг 2026 | 18:30
  • 3978
  • 3
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 18:12
  • 53881
  • 135
Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

Николич: Левски е изключителен отбор! Имам доверие в нашите играчи

  • 25 авг 2026 | 17:14
  • 8722
  • 6
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 35536
  • 95
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 29453
  • 71
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 23254
  • 103