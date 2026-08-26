Треньорът на Амиго Северозапад Делян Койчев: Готови сме за шоуто ШЛ в "Арена Бургас"!

Старши треньорът на българския шампион по футзал Амиго Северозапад Делян Койчев говори преди участието на неговия тим в квалификациите за Шампионската лига в Бургас. Срещите стартират днес от 16:30 часа, а първият мач на Амиго е от 19:30 часа срещу ФК Клик Кишинев.

Футзал хегемонът Амиго Северозапад с класно попълнение преди битките в Шампионската лига

Г-н Койчев, в кръга на шегата – ако трябва да започнем разговора ни с една доста актуална тема в последните дни – Бургас ще е домакин на “Евровизия”, но преди това на града предстои да приеме друго голямо шоу: Шампионската лига по футзал! Мачовете от квалификациите на най-авторитетния клубен турнир с участието на водения от Вас български шампион Амиго Северозапад ще са между 26 и 29 август в зала “Арена Бургас”. Какви са очакванията Ви за предстоящото домакинство?

- Първо, само искам да кажа по темата с “Евровизия” – надявам се, че фактът, че цяла България говори за Бургас и за местната зала “Арена Бургас” ще помогне и на нас да популяризираме домакинството на квалификациите от Шампионската лига по футзал. Колкото до моите очаквания за тези срещи, те са позитивни – надявам се да се представим максимално добре. През последните години натрупахме доста опит на международната сцена, който се надявам да приложим сега. Разбира се, имаме и някои недостатъци, но като цяло този път се подготвихме по-добре от предходни участия. Естествено, конкурентите ни не стоят на едно място и също се развиват – и това важи за цяла Европа, нивото навсякъде се вдига. Съвсем наскоро играхме два приятелски мача с гръцкия шампион по футзал “Дукас” и имахме възможност да говорим с тяхното ръководство и да научим от първа ръка как се развива спортът в южната ни съседка. И се оказа, че това се случва с много бързи темпове, постоянно се появяват нови отбори, освен това местните грандове като ПАОК, АЕК, “Олимпиакос” и “Панатинайкос” също развиват свои футзал подразделения. Само за да придобиете по-добра представа за мащабите – от ПАОК са привлекли един испански играч по футзал, за когото се твърди, че получава 6000 евро заплата, а това е огромна сума за стандартите на нашия спорт.

Да поговорим по-конкретно за предстоящите квалификации от Шампионската лига, които ще се изиграят в зала “Арена Бургас” в периода 26-29 август. Жребият отреди на Амиго да попадне в Група H, където ще се изправи срещу шампионите на Финландия, Молдова и Андора – “Футзал Мед Макс”, “ФК Клик Кишинев” и “Рейнджърс ФК”. Можете ли да опишете с по едно изречение всеки съперник?

- Ако съдим по клубните коефициенти, най-напред е шампионът на Финландия, който в предишни години достигна и до следващия основен етап на квалификациите, където се представи доста добре. Нивто на този отбор е много високо. Сами знаете, че по традиция скандинавските играчи са много добре подготвени физически. Втори по коефициент в групата е първенецът на Молдова “ФК Клик”, като там има 7-8 местни национали, а те са наши стари познайници, защото през февруари имахме възможност да играем с тях на ниво национални отбори на турнир в Перущица. Имат един изключително техничен офанзивен играч, чието име е Кристиян Обада, на когото е невероятно трудно да се противодейства. Опитали сме се да разучим максимално добре съперника – хубавото е, че днешните технологии и социални мрежи го позволяват. Нашият отбор – “Амиго” – е трети по коефициент в групата, но ако има нещо, в което се убедихме при предишните ни участия, то е, че коефициентите не играят на терена и че изненади често се получават, няма нищо сигурно. Колкото до последния отбор в потока – шампиона на Андора “Рейнджърс ФК” – знаем, че те са съставени предимно от испански състезатели. А като имаме предвид колко е развит спортът в Испания, няма никакво място за подценяване.

Първенецът на България по футзал със серия от престижни контроли преди старта на Шампионска лига в Бургас

Реално погледнато, какви са целите, които поставяте пред “Амиго Северозапад” преди старта на квалификациите в “Арена Бургас”?

- Разбира се, надяваме се да се представим максимално добре и да спечелим колкото се може повече мачове. Смятам, че разполагаме с добър състав, играхме силно в подготвителните срещи, в които успяхме да победим шампионите на Северна Македония и Гърция. По-силни сме от предишни години, надявам се да го покажем на терена...

Преди две години България отново беше домакин на предварителния кръг от квалификациите, които тогава се играха в “Арена София”. И тогава един гол буквално раздели “Амиго” от класиране за основния етап на пресявките. Кой е най-важният урок, който научихте тогава?

- Ако има един категоричен извод, който си направихме не само тогава, а и при останалите ни участия, то той е, че до голяма степен ключът към успеха се крие във физическата подготовка. И това казвам и повтарям непрекъснато на моите момчета – няма как да се противопоставим на силен съперник, ако не сме добре подготвени. Ако преди сме се оправдавали с факта, че се изправяме срещу професионални отбори, които тренират всеки ден и т.н., то мисля, че сега вече трябва, казано на футболен език, да скочим на тези противници и да се борим до последно срещу тях. И да издържим най-вече физически.

И накрая – какво послание искате да отправите не само към феновете на футзала у нас, но и към цялата спортна общественост?

- Обръщам се към всички, но и по-специално – към тези хиляди момчета, които всеки един играят минифутбол в цяла България – да заповядат в “Арена Бургас”. Мисля, че тези мачове могат да им бъдат много полезни, да научат доста неща от тях. Знам, че и в самия Бургас има отбори по минифутбол – така че и те, и всички останали, разбира се, са добре дошли да дойдат и да ни подкрепят в мачовете ни на 26, 27 и 29 август.

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