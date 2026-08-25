Футзал хегемонът Амиго Северозапад с класно попълнение преди битките в Шампионската лига

В разгара на летния трансферен прозорец футзал шампионът на България Амиго Северозапад направи истински трансферен удар, привличайки 23-годишния украинец Микита Калинин. В щаба на Амиго, неизменен първенец в последните 4 сезона, се надяват Калинин да се превърне в един от ключовите футболисти на тима за мачовете от предварителния кръг на квалификациите на Шампионската лига, които ще се играят на родна земя в периода 26-29 август. Двубоите ще се проведат в зала “Арена Бургас”, като родният първенец е в Група H на пресявките и ще се изправи срещу шампионите на Финландия, Молдова и Андора – Футзал Мед Макс, ФК Клик Кишинев и Рейнджърс ФК.

Първенецът на България по футзал със серия от престижни контроли преди старта на Шампионска лига в Бургас

Калинин идва от Екстра лига на Украйна и вече се превърна в една от водещите фигури на Амиго, като стана голмайстор на отбора в приятелските мачове, част от подготовката за сблъсъците от Шампионската лига. В тях “Амиго” срещна изключително силни противници в лицето на първенците на Унгария, Северна Македония и Гърция – Уйпещ, Проект и Дукас, както и сръбския Пирот.

“Убедени сме, че с привличането на Калинин ще вдигнем класата на нашия отбор в навечерието на най-важните мачове – квалификациите на Шампионската лига. Надяваме се колкото се може повече хора да дойдат и да подкрепят момчетата в “Арена Бургас” между 26-и и 29-и август”, заяви Билян Балинов, президент на Амиго Северозапад.

Билетите за двубоите, които ще бъдат излъчени пряко в ефира на БНТ3, може да бъдат закупени от партньорската мрежа на Eventim, а всички приходи от продадените пропуски ще бъдат дарени за благотворителна кауза.

Ето и пълната програма за мачовете в “Арена Бургас”:

Сряда, 26 август:

16:30 ч. “Футзал Мед Макс” (Фин) – “Рейнджърс ФК” (Анд)

19:30 ч. “ФК Клик Кишинев” (Мол) – “Амиго Северозапад” (БЪЛ)

Четвъртък, 27 август:

16:30 ч. “ФК Клик Кишинев” (Мол) – “Футзал Мед Макс” (Фин)

19:30 ч. “Амиго Северозапад” (БЪЛ) – “Рейнджърс ФК” (Анд)

Събота, 29 август:

15:00 ч. “Рейнджърс ФК” (Анд) – “ФК Клик Кишинев” (Мол)

18:00 ч. “Амиго Северозапад” (БЪЛ) – “Футзал Мед Макс” (Фин)

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