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  3. Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

  • 25 авг 2026 | 17:05
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Милан набеляза и звезда от швейцарското първенство

Докато бъдещето на Рафаел Леао остава неясно, от ръководството на Милан продължават да търсят нов офанзивен играч, който да подсили състава на Рубен Аморим. Според информация на „Скай Спорт“ „росонерите“ са добавили в списъка си името на Алвин Санчес – талантлив футболист на Йънг Бойс, роден през 2003 г.

Санчес, който играе като атакуващ халф и се отличава със силния си ляв крак, е смятан за един от най-големите таланти в швейцарския футбол. Играчът на Йънг Бойс вече има силен старт на сезона в местната Суперлига, като в първите четири мача е записал 2 гола и 2 асистенции.

В предходните две кампании в Швейцария пък той се отличи с 25 попадения и 10 голови подавания.

Санчес е роден във Франция, но е с швейцарски паспорт.

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