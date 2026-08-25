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Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
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  3. Георги Боянов подписа с Миньор

Георги Боянов подписа с Миньор

  • 25 авг 2026 | 15:31
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Георги Боянов подписа с Миньор

Опитният баскетболист Георги Боянов ще носи екипа на Миньор през новия сезон в Sesame НБЛ, обявиха от клуба.

"ГЕОРГИ БОЯНОВ Е ЖЪЛТО-ЧЕРЕН. „Миньор 2015“ се подсили с един от най-добрите български баскетболисти през последните години – Георги Боянов!Боянов идва от носителя на Купата „Черно море Тича“, където през последните две години беше с основен принос за успехите на отбора. През миналия сезон крилото записа средно 13.9 точки и 6.6 борби в 41 срещи за „моряците“. ДОБРЕ ДОШЪЛ В ПЕРНИК, ГЕОРГИ!", написаха перничани в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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