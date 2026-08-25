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Милан на Аморим вече играе в стила и традицията на клуба, доволен е Капело

  • 25 авг 2026 | 15:04
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Легендарният треньор Фабио Капело харесва видяното от Милан на Рубен Аморим в първия мач от Серия "А", наричайки стила на игра “съобразен с традицията“ на клуба. В неделя вечер грандът надви Торино с 2:1 като гост.

“Видя се това желание за висока преса и ми хареса характерът, който отборът показа на терена. През първото полувреме ни липсваше малко качество, но след това, когато Модрич и Рабио влязоха от пейката, всичко стана по-лесно”, коментира Капело, цитиран от “Гадзета дело спорт”.

Сблъсъкът беше решен от голове на 19-годишния дебютант Алфаджо Сисе (64’) и резервата Адриен Рабио (67’), който освен това направи и асистенция.

„Не го познавах (Сисе - бел.ред.), признавам си - уточни Капело. - Той вкара красив гол и показа някои интересни неща. Много се радвам, че веднага гласуваха доверие на млад италианец, нещо, което рядко се случва в Серия А. И тук трябва да кажа: браво на Аморим.“

“А играейки по-напред, Рабио може да бъде по-опасен и решителен, но основното ми притеснение беше кой ще заеме мястото му в халфовата линия. Вместо това Муса беше по-организиран от обикновено. Това е добър знак; той вероятно ще се интегрира по-добре в системата на Аморим”, добави бившият наставник на Милан.

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