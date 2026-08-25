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15 отбора в два региона ще вземат участие в обновената А Група

  • 25 авг 2026 | 13:42
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15 отбора в два региона ще вземат участие в обновената А Група

Общо 15 отбора ще бъдат част от А Група при мъжете през 2026/2027. Тимовете ще бъдат разделени в два региона - Изток и Запад.

В регион Запад ще бъдат съставите на Берое Стара Загора, Балкан, Велбъжд 2002, Видабаскет, Левски, Чавдар Троян и Хасково. В регион Изток попадат Вълци Разград, Етър 49, Сливен баскет, Стар Баскет, Шоутайм, Черно море Тича, Шумен и Ънстопабъл.

Жребият за новия сезон в А Група при мъжете отреди следните двойки за първия кръг:

Регион Изток:
Ънстопабъл - Шоутайм
Шумен - Вълци Разград
Черно море Тича - Сливен баскет
Етър 49 - Стар Баскет

Регион Запад: 
Балкан -  Хасково
Берое Стара Загора - Левски
Чавдар Троян - Велбъжд 2002
Видабаскет - почива

Редовният сезон в А Група при мъжете ще стартира на 18 октомври. В него тимовете ще играят помежду си на разменено гостуване. Във втория (заключителен) етап на първенството отборите играят плей-ин и плей-оф мачове, както и Финална четворка. Шампионът в А Група от 2026/2027 има право да участва в НБЛ през 2027/2028.

Вицешампионът пък може да играе бараж за участие в НБЛ през 2027/2028 срещу класиралия се на 13-то място в шампионата при мъжете в НБЛ. Баражът се провежда до седем дни след края турнира за 11-14-то място в шампионата при мъжете.

Програмата на А Група мъже за сезон 2026/2027 ще бъде съобразена с календара на НБЛ, с лагерите на националните отбори, с наличност на зали и с начални часове. Тя ще бъде обявена в следващите дни.

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