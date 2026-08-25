Новият сезон при жените ще започне с повторение на миналогодишния финал

Общо седем отбора ще участват в "А" група при жените през сезон 2026/2027. Титлата в баскетболното първенство при дамите ще си оспорват Славия, Локомотив София, Берое Стара Загора, Монтана 2003, Рилски спортист, Септември 97 и Шампион 2006.

Жребият за новия сезон бе изтеглен в залата за пресконференции на спортна зала "Триадица" в София и отреди в първия кръг да има повторение на финала миналата година между Монтана и Рилски спортист, които ще се срещнат за първи път в Самоков.

Мачове от първия кръг в женското баскетболно първенство:

Берое Стара Загора - Локомотив СофияСлавия 1913 - Септември 97Рилски спортист - Монтана 2003Шампион 2006 - почива

Първенството при дамите този сезон ще започне на 10 октомври.

Цялата програма ще бъде обявена на по-късен етап, след като отборите заявят началните часове и залите, които ще приемат срещите им.

"А" група при жените през 2026/2027 ще се проведе в два етапа - редовен сезон и плейофи.

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