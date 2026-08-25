Медицинска компания призна за объркване на изследванията на Марадона с тези на баща му

Аржентинска компания за здравни услуги призна за грешка, при която медицински изследвания на Диего Марадона са били объркани с тези на неговия баща, също носещ името Диего. Тази неточност предизвика неудобно спиране на делото за смъртта на звездата.

В писмо, видяно от „Франс Прес“ в понеделник, частната здравноосигурителна компания „Суис Медикъл“, която управлява и клиники, признава, че предишни изследвания „погрешно са останали записани под името „Диего Армандо Марадона“ (пълното име на играча) в едно досие, докато в действителност става въпрос за изследвания на две различни лица“ – Марадона и неговия баща, починал през 2015 г.

Грешката, забелязана от адвокат на защитата, доведе до спиране за една седмица на процеса, който се провежда от средата на април с по две заседания седмично. Съдът нареди изземване на медицински досиета и изследвания, за да провери объркването, след като на едно от изслушванията беше обсъждана подробно историята на бъбречните заболявания на Марадона.

Процесът се възобновява в четвъртък, като съдът предварително заяви, че евентуално потвърждение на грешката „няма да обезсили останалите доказателства“ за медицинската история на Марадона, нито „заключенията, до които е стигнала интердисциплинарната медицинска комисия“ по неговия случай.

„Процесът ще продължи нормално“, заяви в понеделник пред „Франс Прес“ Марсело Д'Анджело, адвокат на една от дъщерите на Марадона, Яна, която е граждански ищец. „Убедени сме, че ще стигнем до същия резултат, без да се вземат предвид заключенията на нефролога, който е бил подведен“ от грешката на „Суис Медикъл“.

Освен едноседмичното прекъсване – на практика беше отменено само заседанието този вторник – объркването предизвика смут в процеса и възроди опасения за искане за анулиране. До момента обаче нито една от страните не е предложила подобно нещо.

През 2025 г. първият процес за Марадона трябваше да бъде анулиран след два месеца и половина на фона на скандал: съдия беше отстранен, след като тайно е участвал в подготовката на документален сериал по случая.

Седем здравни специалисти (лекар, психиатър, психолог, медицински сестри) са отново подсъдими за потенциална фатална небрежност в грижите за Марадона, който почина през ноември 2020 г. на 60-годишна възраст по време на домашно лечение. Те са изправени пред присъди до 25 години затвор.

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