Шеф на Лийдс си поръча проститутка и го арестуваха

Съсобственикът на известния НФЛ франчайз от Сан Франциско и инвеститор във футболните клубове Лийдс и Глазгоу Рейнджърс Джед Йорк е арестуван в Охайо по обвинение в плащане на сексуални услуги.

Според официални съдебни документи, до които е достигнал вестник „The California Post“, американският милиардер е осъществил контакт с жена чрез специализиран сайт за проституция и е договорил сексуални услуги за сумата от 140 долара. След като е постигнал споразумение, Йорк лично се е отправил към скандалния къмпинг за каравани „Уит Хил“, където вместо уговорената среща е бил посрещнат от полицаи и незабавно е бил задържан.

Въпреки че първоначално прокуратурата го е обвинила в практикуване и плащане на проституция, обвинението впоследствие е било променено на по-леко – за нарушаване на обществения ред. Допълнителен проблем за собственика на спортните гиганти обаче е представлявало и обвинението за незаконно притежание на оръжие при ареста.

Както съобщава WKBN, Йорк се е признал за виновен по обвиненията за нарушаване на обществения ред, както и за притежание на оръжие по време на изслушването. След като е признал обвиненията, той е бил освободен под гаранция от 5000 долара, като са му наложени и глоби – 150 долара за нарушаване на обществения ред и допълнителни 1000 долара заради спорното оръжие.

Джед Йорк е мажоритарен собственик на гиганта от НФЛ Сан Франциско 49ърс, както и съсобственик на английския Лийдс Юнайтед и шотландския Глазгоу Рейнджърс, в който влезе миналото лято. Известният бизнесмен е женен за Даниел Белуомини от десет години, с която има две деца, така че този скандал предизвика огромен семеен смут във висшите американски кръгове.

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