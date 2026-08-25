Илиян Станчев: Младите винаги са опасни

Утре, Черноломец (Попово) гостува на Черно море II (Варна). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Срещу дублиращите отбори винаги трябва да се играе с пределна концентрация. Младите им футболисти са амбицирани да намерят своето място в мъжкия футбол. Ние имаме достатъчно опит, който ще ни помогне да се мобилизираме максимално за предстоящия двубой. Очаквам да се получи хубав мач. Винаги търсим победата. Ще ни е трудно, но това няма да ни откаже от намеренията ни“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

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