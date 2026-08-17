Илиян Станчев за подготовката и амбициите на Черноломец

Черноломец (Попово) е сред отборите, с които се съобразяват всички в Североизточната Трета лига.

Очакванията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg спортния директор Илиян Станчев.

„Треньорският щаб успя да проведе всичко планираното като програма. Доволни сме от проведената подготовка. Изиграхме полезни приятелски срещи. Запазихме състава си. Привлякохме млади играчи. Надяваме с тях да завишим нивото на състава. Очаквам интересно първенство между равностойни отбори. Целта ни е същата както и предишните кампании – да печелим всеки мач и да сме възможно най-напред в класирането“.

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