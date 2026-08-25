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  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша за гостуването в Исперих

Геша за гостуването в Исперих

  • 25 авг 2026 | 07:51
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Геша за гостуването в Исперих

Септември (Тервел) ще играе утре с Бенковски в Исперих. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

„Преди няколко дни изиграхме тежък мач срещу един от фаворитите. Липсваха ни основни играчи. Сега ни предстои да гостуваме на друг претендент за върха. Бенковски е с предимство, защото почиваше в първия кръг. Отиваме в Исперих без притеснения. Дано да успеем да попълним състава. Ще излезем да играем както можем и ще видим какво ще се случи. Очаквам здрав двубой“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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