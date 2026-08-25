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Галатасарай и Фенербахче следят отблизо ситуацията с Чалханоолу

  • 25 авг 2026 | 07:28
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Галатасарай и Фенербахче следят отблизо ситуацията с Чалханоолу

Хакан Чалханоолу навлезе в последната година от договора си с Интер, а последните информации от Италия сочат, че „нерадзурите“ може да позволят на 32-годишния футболист да напусне като свободен агент в края на сезон 2026-27. Тази ситуация е поставила турските грандове Галатасарай и Фенербахче в състояние на повишена готовност.

Турският национал вече е в своя шести сезон с екипа на „нерадзурите“, след като се присъедини към тях със свободен трансфер след четиригодишен престой в градския съперник Милан. Той бе част от отбора, който спечели две титли в Серия А през последните три пълни сезона, а в колекцията си има и три Купи на Италия, три Суперкупи на Италия и два сребърни медала от Шампионската лига. Договорът на Чалханоолу с Интер изтича на 30 юни 2027 г. и според последните информации на „Ла Гадзета дело Спорт“ не са водени разговори, нито има планове за неговото подновяване.

Италианското издание твърди, че най-вероятният сценарий е Чалханоолу да си тръгне като свободен агент след края на сезон 2026-27. В публикацията от понеделник се добавя, че в момента играчът и клубът са съсредоточени единствено върху работата си на терена в началото на новата кампания, а самият Чалханоолу е решен да завърши кариерата си при „нерадзурите“ по възможно най-добрия начин.

Халфовата линия на Интер вече е добре подсигурена през този сезон с играчи като Николо Барела, Къртис Джоунс, Пьотр Желински, Петър Сучич, Александър Станкович, Хенрих Мхитарян и Анди Диуф, освен самия Чалханоолу. Това е и една от причините „нерадзурите“ да не са прекалено притеснени от договорната ситуация на турчина.

Въпреки това, капитанът на националния отбор на Турция, който ще навърши 33 години през февруари, все още е твърд титуляр в основата на халфовата тройка на Кристиан Киву и не се очаква това да се промени през настоящия сезон.

Ако той стане свободен агент през следващото лято, се очаква турските грандове Галатасарай и Фенербахче, които проявяваха интерес към полузащитника през последните две години, да бъдат първи на опашката за подписа му.

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