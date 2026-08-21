Реал Мадрид продължи да представя новите играчи

Дензъл Дъмфрис е следващият нов футболист в Реал Мадрид, когото клубът представи чак сега, макат трансферът му да стана факт отдавна (5 юли). Подходът на столичани е всеки ден да се показва по едно от новите попълнения, без обаче да се допускат външни медии, освен клубния канал. Интересното е, че сходни са и публикуваните снимки.

Иначе Дъмфрис беше взет от Интер с активиране на откупната му клауза от 20 млн. евро.

Договорът му с Реал е до 2030 г. Самият нидерланец ще носи фланелката с №24.

От “Бернабеу” вече представиха по този начин Бернардо Силва, Ибрахима Конате и треньора Жозе Моуриньо, а предстои да направят същото и с останалите нови.

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