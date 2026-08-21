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Естер Ледецка смени марката ски

  • 21 авг 2026 | 13:30
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Естер Ледецка ще започне новия сезон като част от отбора на HEAD. 31-годишната чешка спортистка спечели олимпийското злато в супергиганта на Зимните олимпийски игри през 2018 година и завоюва бронзов медал в спускането на Световното първенство през 2025 година. С четири победи за Световната купа до момента – две в спускането и две в супергиганта – специалистката в скоростните дисциплини многократно се е качвала на най-високото стъпало на подиума.

Паралелно с кариерата си в алпийските ски Естер Ледецка се утвърди и като една от най-успешните сноубордистки в света, спечелвайки общо пет олимпийски и световни титли. След Хенрик Кристоферсен, Кристоф Иннерхофер, Алис Робинсън и Лара Колтури тя става петият високопрофилен спортист, който се присъединява към отбора през този сезон.

„Убедена съм, че оборудването за ски и сноуборд е като магическа пръчка – то избира състезателя, а не обратното. Всеки, който наистина разбира от екипировка, знае това. Мога единствено да се доверя на неговия избор и съм убедена, че заедно можем да постигнем големи неща.“, заяви Естер Ледецка.

През 2024 година Ледецка направи фурор по време на Световната купа по сноуборд в Пампорово. През януари (16-17) 2027 година Банско пък за пореден път приема стартове за СК и ако този старт е част от програмата Ледецка може да се появи отново на българска земя.

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