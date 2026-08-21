Известен ски скачач сподели опита си с болестта на Мусиала

Северин Фройнд дълги години беше една от най-големите звезди в ски скоковете. Когато беше на върха на кариерата си, обществеността не подозираше, че страда от фокална епилепсия. Едва след края на активната си кариера олимпийският шампион за първи път открито проговори за своето заболяване. Сега той се изказа директно и за здравословните проблеми на футболиста Джамал Мусиала.

Германският скачач доказа, че неврологичните припадъци не означават автоматично край на голяма спортна кариера. Това със сигурност е окуражение за играча на Байерн (Мюнхен), който в рамките на три дни два пъти колабира директно на терена.

Джамал Мусиала, по собствените му думи, страда от краткотрайни пристъпи на безсъзнание, които са резултат от неврологично разстройство, като може да става въпрос за абсансна епилепсия. Според Северин Фройнд в по-голямата част от случаите такива пристъпи могат да бъдат лекувани много ефективно. В същото време обаче той отбелязва, че намирането на наистина ефективно лекарство винаги е донякъде лотария.

„Никой не би искал подобно нещо да му се случи пред очите на всички“, заяви бившият ски скачач, цитиран от вестник „Билд“. В неговия случай обаче по време на състезания не е имало видими припадъци. Освен това на шанцата подобни инциденти биха били много по-опасни, отколкото на футболния терен.

„В това отношение той е избрал добра дисциплина. По време на пристъп човек през повечето време е на земята. Така че футболът в този случай е малко проблематичен спорт“, коментира Фройнд.

Въпреки болестта си Северин Фройнд е носител на златен олимпийски медал, световната купа през сезон 2014/2015, спечелил е 22 състезания за Световната купа и е станал световен шампион по ски полети.

И в случая с Мусиала бившият скачач вижда шанс за също толкова успешно бъдеще. „Нищо не би трябвало да пречи на Джамал да показва отново абсолютно световно ниво в бъдеще“, заяви 38-годишният германец.

Той обаче признава, че поради приемането на някои лекарства, играчът може да загуби няколко процента от представянето си на терена. Затова според него е толкова важно да се намери правилното лекарство. Фройнд обаче остава оптимист и по този въпрос. Той няма никакви съмнения, че 23-годишният футболист е в добри ръце.

От Байерн разкриха откога са знаели за проблема на Мусиала и каква е причината за припадъците му

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google