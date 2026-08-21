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  3. Сръбски национал: Когато става въпрос за Интер, бих отишъл навсякъде

Сръбски национал: Когато става въпрос за Интер, бих отишъл навсякъде

  • 21 авг 2026 | 12:32
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Сръбски национал: Когато става въпрос за Интер, бих отишъл навсякъде

Александър Станкович не скри емоцията от завръщането си в Интер това лято и желанието да спечели всичко възможно с отбора, описвайки трансфера си като изпълнение на причината, поради която е започнал да играе футбол. „За мен това беше нещо невероятно. Причината да започна да играя футбол беше, че исках да играя тук, така че за мен това беше чиста емоция. Няма значение мястото, когато става въпрос за Интер, бих отишъл навсякъде“, коментира 21-годишният сръбски национал пред TuttoMercatoWeb.

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Колкото до семейната си връзка в миланския клуб, в който баща му Деян Станкович е легенда, Александър Станкович заяви: „Още от дете, буквално откакто се родих, ме обличаха с фланелка на Интер. За мен беше невероятно да видя „Сан Сиро“, феновете, защото когато си малък, всъщност не осъзнаваш кой е баща ти, но щом започнеш да растеш, започваш да разбираш, както и какво означава Интер за хората от Милано и по света. Що се отнася до мен, аз съм много щастлив и горд, че съм роден фен на Интер и винаги ще бъда благодарен на баща си.“

„Честно казано, не беше лесно по време на периодите под наем. Много е трудно да приемеш, че трябва да напуснеш дома, семейството, клуба, който обичаш, приятелите и всичко останало. Но след това разбираш, че това е, защото искаш да се върнеш тук и да играеш за този клуб. Мисля, че за млад играч Брюж е един от най-добрите клубове в света, защото възможностите, които ти дават да се усъвършенстваш, са невероятни. Това беше най-добрата стъпка, която можех да направя в кариерата си“, обясни още полузащитникът. Относно работата си под ръководството на старши треньора Кристиан Киву, Станкович коментира: „Киву ме познава от дете. Имахме два страхотни сезона заедно и сега отново ще работим заедно. Той познава стила ми на игра, ролята ми и всичко останало.“

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Снимки: Gettyimages

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