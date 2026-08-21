Разочарование за Ливърпул и Манчестър Сити относно желания халф

Нито Ливърпул, нито Манчестър Сити ще успее да вземе искания от тях Адам Уортън, защото той ще остане в Кристъл Палас и за започващия сезон. Това заяви новия мениджър на столичани Пиер Саж в навечерието на старта на тима. Полузащитникът е трансферна цел на грандовете от “Анфийлд” и “Етихад”, като според “Мирър” цената му е 78 млн. паунда.

“Продадохме важни играчи и сега смятам, че не е моментът да правим това отново. Адам може да играе в голям клуб, но мисля, че една година при нас, една година в нова среда и с нова динамика, ще му се отрази добре, а и ние имаме нужда от него”, заяви Пиер Саж.

Френският специалист също така изключи раздяла и с Исмаила Сар, за когото пък има конкретна оферта от Галатасарай.

“Ще го задържим, защото той е наистина важен за нас. Сар даже ще може да играе още този уикенд”, обясни наставникът.

Палас започва утре (събота) с гостуване на Евертън от 17:00 часа.

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