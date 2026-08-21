Николай Жечев: Ние какво ще направим

Едноименният тим на Ямбол играе утре със Спартак в Пловдив. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-солидните отбори. Амбициите им винаги са за челните места. Могат да ги осъществят, защото имат добри футболисти. Заключението – предстои ни изключително труден мач. Трябва да се раздадем максимално, за да вземем точки. Всичко зависи от нас. Играем ли според възможностите си, имаме шансове за добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.

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