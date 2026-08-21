Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ямбол 1915
  3. Николай Жечев: Ние какво ще направим

Николай Жечев: Ние какво ще направим

  • 21 авг 2026 | 09:58
  • 241
  • 0
Николай Жечев: Ние какво ще направим

Едноименният тим на Ямбол играе утре със Спартак в Пловдив. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-солидните отбори. Амбициите им винаги са за челните места. Могат да ги осъществят, защото имат добри футболисти. Заключението – предстои ни изключително труден мач. Трябва да се раздадем максимално, за да вземем точки. Всичко зависи от нас. Играем ли според възможностите си, имаме шансове за добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, старши треньор на ямболския тим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември обяви бразилец

Септември обяви бразилец

  • 21 авг 2026 | 03:49
  • 2182
  • 1
ЦСКА кацна в София след тежката битка

ЦСКА кацна в София след тежката битка

  • 21 авг 2026 | 03:24
  • 7013
  • 27
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 12692
  • 56
Треньорът на ОФИ: Отиваме в София все едно е 0:0

Треньорът на ОФИ: Отиваме в София все едно е 0:0

  • 20 авг 2026 | 23:46
  • 7750
  • 7
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 27837
  • 204
Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 175967
  • 1436
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 175967
  • 1436
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 27837
  • 204
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 4004
  • 6
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 12692
  • 56
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 4563
  • 2
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 3970
  • 3