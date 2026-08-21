Христо Телкийски: Да играем все по-добре

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе в Димитровград с едноименния тим. Срещата от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„За всеки мач излизаме с амбицията да играем футбол. Така ще направим и в Димитровград. Ще се опитаме да спечелим двубоя. Ще е хубаво да добавим още три точки към актива си. Но приоритета е да играем правилно. Във всеки следващ мач да се подобряваме, да се движим възходящо. Правим ли го, момчетата ще се доближават до мъжкия футбол, каквото е и предназначението на отбора ни“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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