Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Левски II (София). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаква ни много труден двубой. Ще играем срещу млади, подготвени футболисти от една от най-добрите школи в България. Победиха в Петрич, където вкараха пет гола на Беласица. В изминалите три мача, ние се представихме добре. Спечелихме обаче само последния двубой. Редно е сега да го направим пак. Трябва обаче да сме максимално концентрирани през 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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